美軍基地遷案 沖繩縣府敗訴

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日本的法院今天裁定，沖繩縣知事翁長雄志撤銷美軍普天間基地新址工程許可違法，支持中央政府推動普天間基地遷移計畫。

美聯社報導，這項計畫受到沖繩居民反對，引發多次抗議行動。

沖繩縣府和東京當局20年來為了這項計畫相持不下，福岡高等法院那霸支部今天判決結果是雙方官司戰最新發展。沖繩縣府表示，將上訴最高法院。

沖繩縣府為阻止美軍普天間基地遷移至邊野古，去年10月撤銷邊野古填海造地的許可。（譯者：中央社盧映孜）1050916

(中央社)