台灣的驕傲 陳金鋒擔任國歌領唱人

今年的雙十國慶雖然不施放煙火，不過，內政部次長花敬群證實，即將引退的「台灣巨砲」陳金鋒將擔任國歌領唱人，陳金鋒是台灣的驕傲，也符合今年與人民站在一起，團結的概念。

身兼國慶籌備委員會秘書長的花敬群今天受訪指出，今年國慶確定由陳金鋒擔任國歌領唱人，將由立法院長蘇嘉全在10月初宣布。

花敬群，陳金鋒是台灣的驕傲，今年也要退休，國慶籌備委員會認為相當適當的人選，陳金鋒受邀第一時間也很樂意接受。

國慶籌委會日前已召開第一次記者會，花敬群說，今年國慶活動主題為「台灣有你真好」，將一改過去雄壯威武的氣氛，訴求溫馨；為撙節開支，不施放焰火。

花敬群表示，國慶大會開場將強調熱情活力、青春洋溢，「國慶禮讚」會展現磅礡氣勢，另外還有「風雨英雄」、「台灣價值」等主題，此外，也會透過表演呈現這些年來台灣聞聲救苦的英雄，包括國軍等，希望凝聚國人，訴求與人民站在一起，團結的概念，創造出「台灣，有你真好」和「台灣有你，真好」的感受。

過去備受矚目的「嬌」點「金釵團」，花敬群說，還是會有，主要由4所大學學生擔任。服裝方面會與學校商量，希望呈現出學校對禮賓接待工作的特色，相信相較520總統就職，會有更多不同風貌的呈現。

花敬群表示，過去國慶大會以6個直轄市參與為主，今年將廣邀全台22縣市參與，原本總統府前南、北廣場觀禮位置8000個增為1萬個；此外，將邀請各政黨代表，也會邀請前總統馬英九參與。1050916

(中央社)