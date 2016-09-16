疑酒後與男友口角 女吞安眠藥自頂樓跳下身亡

警方到場採證。（陳心瑜翻攝）

今（16）日上午7時許，新北市三重區24歲何姓女子疑因和同居男友吵架，吞下大量安眠藥後奪門而出，跑到住處頂樓8樓一躍而下，頭部重創當場身亡。何女的33歲曹姓男友遍尋不著女友蹤影，直至警方上門詢問，才發現女友已墜樓身亡。

警方調查，何女酒後常與男友吵架，今晨又因此爭執，但確切輕生原因仍待警方進一步調查。

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(中時)