號稱零元遊泰國 陸客被騙人民幣上億元

我要評比

泰國曼谷刑事法庭近日指控一對母子向中國遊客提供零團費的旅遊服務牟取暴利，陸媒報導，這對母子至少得手人民幣上億元。

中國之聲報導，一場由泰國政府主導的大規模旅遊業整治正在進行。泰國政府已經清查多家旅遊巨頭企業，其中接待中國旅遊團的巨頭OA運輸公司已被下令暫停經營，2名董事也被逮捕。

零團費旅遊操作模式已在泰國存在了20多年。OA運輸公司總經理瓦蘇拉特就是這對行騙母子的兒子。

OA運輸公司通常低價或免費租大巴車給泰國地接旅行社，條件是旅行社需要把旅遊團帶去OA集團旗下的各種珠寶、食品和蛇藥購物店，這樣可給旅行社30%左右的購物佣金。

從攜程網上可以看到，先前很多價格一、兩千左右的泰國遊已經不見，所有泰國遊價格基本都漲到3000元以上。1050916

(中央社)