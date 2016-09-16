中秋連假 許淑華推薦南投縣三村
中國國民黨籍立法委員許淑華表示，中秋連假可到南投縣遊玩，大家講說有「三村」，妖怪村、寶島時代村與桃太郎村，適合全家大小一起旅遊。
行政院長林全8日同意交通部提出4大因應策略，包括提供觀光產業新台幣300億元優惠貸款，並評估受影響較大的縣市包括嘉義縣市、花蓮縣、桃園市、高雄市、台東縣、新北市。
她指出，南投縣觀光業的衰退，與去年相比，到今年9月為止，遊艇業已衰退了98%，旅館業衰退了88%，這都是逐月在衰退的，如果這樣推估下去，到了年底，南投縣許多飯店蓋好了，會發生不敢營運的狀況，或是已申請好建照要蓋飯店，卻不敢去蓋。
許淑華表示，按照過去陸客來到南投每天的產值是80億元，現在也都下降成20億元了，南投縣蕭條的產業，一直不斷在發生。
雖然現在陸客減少，但適逢中秋假期，她也推薦國人能夠來南投走走玩玩。中秋連續假期，很推薦鹿谷鄉的妖怪村，而南投縣大家講說有「三村」，分別是妖怪村、寶島時代村、桃太郎村，都蠻適合全家大小一起去旅遊的地方。
許淑華說，由於現在旅遊業蕭條，她建議到南投來玩一定要住下來，竹山、鹿谷有許多不錯的民宿，她在臉書上也有些推薦，她把這些民宿稱為南投縣隱藏版民宿，希望能給想來南投縣的朋友，一些不一樣的選擇。1050916
(中央社)
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