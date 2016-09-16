日股收高 美升息疑慮消退

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日本東京股市今天收高，美國最新公布的經濟數據疲軟不振，聯邦準備理事會（Fed）下週升息機率隨之降低。

日經指數收盤上漲114.28點，或0.70%，來到16519.29點，日經指數本週計跌2.63%；東證指數收盤上漲10.39點，或0.80%，來到1311.50點，東證指數本週計跌2.41%。

威靈頓澳盛銀行紐西蘭分公司（ANZ Bank New Zealand）首席經濟師貝格利（Cameron Bagrie）說：「在沒有經濟數據顯示美國應該升息，以及經濟失去動能跡象日增下，市場對聯準會9月出手的預期心理大減。」

貝格利說：「市場重新回到他們（聯準會）暫時將按兵不動一段時間的看法。」

然而市場投資人在日本央行日本銀行集會前夕仍坐立難安，媒體披露，日銀可能會討論進一步擴大負利率。

日銀今年1月意外祭出負利率，搭配原有的大規模資產收購計畫，刺激銀行貸放、帶動通膨，提振經濟成長，而讓金融市場措手不及。

東京岡三證券經紀人山本信一告訴法新社：「至少在我們可以確定日銀的決策前，市場交易心理料維持謹慎。」

在日銀擴大負利率傳聞中，受創最重的金融股跌深反彈。三菱日聯金融集團（Mitsubishi UFJ FinancialGroup Inc.）收盤上漲2.71%。三井友金融集團（Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.）勁揚2.24%。

iPhone 7今天在日本正式開賣，行動通訊業者股價漲跌互見。軟體銀行（SoftBank）收盤漲0.92%。對手NTT DoCoMo收盤漲0.29%。KDDI收盤跌0.49%。（譯者：中央社劉淑琴）1050916

(中央社)