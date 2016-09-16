日股收高 美升息疑慮消退
日本東京股市今天收高，美國最新公布的經濟數據疲軟不振，聯邦準備理事會（Fed）下週升息機率隨之降低。
日經指數收盤上漲114.28點，或0.70%，來到16519.29點，日經指數本週計跌2.63%；東證指數收盤上漲10.39點，或0.80%，來到1311.50點，東證指數本週計跌2.41%。
威靈頓澳盛銀行紐西蘭分公司（ANZ Bank New Zealand）首席經濟師貝格利（Cameron Bagrie）說：「在沒有經濟數據顯示美國應該升息，以及經濟失去動能跡象日增下，市場對聯準會9月出手的預期心理大減。」
貝格利說：「市場重新回到他們（聯準會）暫時將按兵不動一段時間的看法。」
然而市場投資人在日本央行日本銀行集會前夕仍坐立難安，媒體披露，日銀可能會討論進一步擴大負利率。
日銀今年1月意外祭出負利率，搭配原有的大規模資產收購計畫，刺激銀行貸放、帶動通膨，提振經濟成長，而讓金融市場措手不及。
東京岡三證券經紀人山本信一告訴法新社：「至少在我們可以確定日銀的決策前，市場交易心理料維持謹慎。」
在日銀擴大負利率傳聞中，受創最重的金融股跌深反彈。三菱日聯金融集團（Mitsubishi UFJ FinancialGroup Inc.）收盤上漲2.71%。三井友金融集團（Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.）勁揚2.24%。
iPhone 7今天在日本正式開賣，行動通訊業者股價漲跌互見。軟體銀行（SoftBank）收盤漲0.92%。對手NTT DoCoMo收盤漲0.29%。KDDI收盤跌0.49%。（譯者：中央社劉淑琴）1050916
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。