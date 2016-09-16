狠毒後母連砍7歲繼子20餘刀 刀刀致命

我要評比

年僅7歲的男童，被繼母砍了20多刀，刀刀致命。（圖取自《荔枝新聞》）

男童的手臂被砍到骨折。（圖取自《荔枝新聞》）

中國一名年僅7歲的男童，慘遭繼母拿菜刀連砍20多刀，刀刀致命。所幸男童命大，經過搶救後已送至病房，逐漸恢復中。

據陸媒報導，這名年僅7歲的男童，平日由於父親在外工作，多由繼母照顧。然而繼母平時就對男童不大好；沒想到的是，在中秋節當天一早，繼母竟手持菜刀，砍殺男童。

男童隨後緊急送往江蘇徐州仁慈醫院救治，所幸經過三個多小時手術，幸運撿回一命，目前已送至病房休養。手足顯微外科副主任齊偉亞表示，男童全身有多達20多處刀傷，雙手的手臂被砍到骨折，頭部也有多處致命傷，傷勢嚴重。

據男童父親透露，繼母可能是因為意欲報復才痛下毒手，一方面是想要離婚，另一方面是覺得家人都對男童比對她自己的孩子好。

目前繼母仍在逃亡當中，全案當地警方仍在調查中。

(中時)