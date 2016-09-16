狠毒後母連砍7歲繼子20餘刀 刀刀致命
中國一名年僅7歲的男童，慘遭繼母拿菜刀連砍20多刀，刀刀致命。所幸男童命大，經過搶救後已送至病房，逐漸恢復中。
據陸媒報導，這名年僅7歲的男童，平日由於父親在外工作，多由繼母照顧。然而繼母平時就對男童不大好；沒想到的是，在中秋節當天一早，繼母竟手持菜刀，砍殺男童。
男童隨後緊急送往江蘇徐州仁慈醫院救治，所幸經過三個多小時手術，幸運撿回一命，目前已送至病房休養。手足顯微外科副主任齊偉亞表示，男童全身有多達20多處刀傷，雙手的手臂被砍到骨折，頭部也有多處致命傷，傷勢嚴重。
據男童父親透露，繼母可能是因為意欲報復才痛下毒手，一方面是想要離婚，另一方面是覺得家人都對男童比對她自己的孩子好。
目前繼母仍在逃亡當中，全案當地警方仍在調查中。
(中時)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。