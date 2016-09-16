花蓮秀林鄉開始撤村 萬榮鄉預計4時撤村

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中颱馬勒卡接力掃臺，今天上午8時30分發布陸上颱風警報，東部首當其衝，花蓮上午雖豔陽高照，中午後雲層漸厚，明顯起風，為避免山區帶來較大雨勢，秀林鄉、萬榮鄉陸續進行預防性撤離。

基於民眾安全考量，吉安警分局轄內銅門、水源派出所警方持續管制入山，秀林鄉3時左右在村長及警方的協助下陸續進行撤村動作，包括和平村、崇德村、富世村、秀林村、景美村、佳民村、水源村、銅門村、文蘭村等，

另外，位於天祥西寶洛韶地區居民則先行進行撤離，預定下午5時撤離完畢，萬榮鄉見晴村、馬遠村則預計於下午4時開始撤村。

(中時)