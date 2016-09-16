Max要當哥哥了！隋棠喜懷女娃「Lucy」

隋棠一家三口將迎接新成員。（圖／取自隋棠 Sonia Sui臉書）

隋棠稍早在臉書宣布懷第2胎。（圖／取自隋棠 Sonia Sui臉書）

隋棠去年生下兒子Max，剛剛宣布懷了女兒Lucy。（圖／中時資料照片）

網友推論隋棠懷一女，她比讚並回應一顆愛心符號。（圖／取自隋棠 Sonia Sui臉書）

名模隋棠有子萬事足，2015年與老公Tony生下兒子「Max」後，時常曬出兒子的成長點滴，今隋棠一如往常曬娃時，內容藏有懷孕喜訊，仔細一看Max萌照圖說，隋棠承認自己肚皮有喜，並將腹中女娃命名為「Lucy」，隋棠即將迎接二胎，湊得「好」字。

隋棠2015年與Tony在拉斯維加斯登記結婚，8月在新加坡生下愛子Max，升格當媽後，隋棠也搖身變成「炫子狂魔」，常在臉書分享一家三口的幸福生活，稍早她分享Max的四格照片，替萌兒設計對白說「唉，好煩噢」、「當然，哥是很開心妳來啦妹妹」、「但以後媽媽一叫寶貝」、「只剩1/3的機會是我了」。

隋棠說出關鍵詞「只剩1/3的機會是Max」，一開始還有網友誤會隋棠懷了雙胞胎，有人解讀：「所以，寶貝是爸爸，哥哥跟妹妹三人是吧？因為只說嗨 Lucy，應該是一個妹妹吧？」隋棠則親自回覆比讚符號、和一顆愛心符號，同意對方說法，而隋棠小姑謝沛恩也開心回應興奮的貼圖，透露全家人陷入喜悅中。

(中時電子報)