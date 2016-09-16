披頭四紀錄片首映 保羅麥卡尼:回憶湧現

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披頭四（Beatles）仍在世的兩位成員保羅麥卡尼和林哥史達，今晚一同出席在倫敦列斯特廣場（Leicester Square）舉辦的披頭四紀錄片「一週八天的歲月：披頭時代」首映會。

英國「每日郵報」網站（MailOnline）報導，這兩位不老傳奇帶著各自的老婆參加首映會，他們4個人在全球媒體前擺姿勢拍照時笑得很燦爛。

這部紀錄片由朗霍華（Ron Howard）執導，保羅麥卡尼（Paul McCartney）表示這部紀錄片「非常令人感動」。

法新社報導，「一週八天的歲月：披頭時代」（Eight Days a Week: The Touring Years）記錄這個樂團4年的旅程，自1962年從他們的故鄉利物浦，跨海登陸美國展開一系列披頭四熱巡演。

保羅麥卡尼今天稍早結束在利物浦世界巡演首站演出後，現身倫敦電影首映。他說這部紀錄片將過去美好的回憶都帶回來了。

他說：「我們跟約翰（藍儂）和喬治（哈里森）玩團的美好回憶都湧現了。」

他告訴記者：「所以再次看到這個畫面，非常令人感動，也非常特別。」

74歲的保羅麥卡尼和另1名披頭四成員76歲的林哥史達（Ringo Starr），一同出席首映。

約翰藍儂（John Lennon）和喬治哈里森（George Harrison）的遺孀小野洋子（Yoko Ono）和奧莉薇亞哈里森（Olivia Harrison）也出席，現場還可看到瑪丹娜（Madonna）等名人。（譯者：中央社陳昱婷）1050916

(中央社)