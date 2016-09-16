中秋連假 快來新竹藝動節玩

新竹縣政府與昌益文教基金會合作，將藝術帶入城市生活中，即日起至10月30日在竹北新瓦屋打造10米高的大型太空飛船「夢想號」地景展示區，期待讓民眾自然感受藝術與城市的脈動。

竹縣府文化局表示，活動展示區規劃以移動式貨櫃作為空間規畫的「遨遊太空閱覽室」，陳列數百冊與太空、星球、天文等有關的書籍與雜誌供民眾現場閱讀。

另外，設有「前往星際互動體驗區」，模擬駕駛艙的情境場景，讓民眾身歷其境，同時有趣味的螢幕互動遊戲供民眾體驗。活動期間，民眾於活動DM集滿活動指定印章數，可至活動服務中心兌換ARRC火箭紙模型材料。

文化局指出，17日下午在一諾藝術展覽館前安排街頭藝術造型氣球表演，以及13好市集每週六在大草坪樹林區集結新竹縣13鄉鎮的社區工作者、打造社區產業平台，分享竹縣不灑農藥、不施化肥的蔬果。

18日則有青農市集在水稻田旁草坪，推出各類農產加工品，還有現場示範各類蔬食特性與料理技巧，並由新竹縣農會同時舉辦「親子手工醬油DIY體驗」，現場示範製作手工醬油。

同時間，由打幫你樂團主辦的「做家生活趣」成立二手好物交流平台、鼓勵大家愛物惜物，接著也有大草坪上的新瓦屋草地音樂會，以二手市集、美食、互動遊戲與音樂歡度中秋假期。1050916

(中央社)