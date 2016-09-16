馬勒卡明影響最劇 估後天本島脫離暴風圈

馬勒卡暴風圈預計今晚深夜觸碰花蓮、宜蘭一帶，氣象局評估颱風中心登陸機率低，但颱風愈靠近台灣時，行走速度會放緩，使得影響時間拉長，氣象局簡任技正伍婉華指出，馬勒卡目前行經的區域海溫偏高，提供水氣，加上風切小，颱風結構有機會會再增強，近中心最大風速恐增加到每秒45~48公尺，但目前評估要增強為強颱的機率並不高。

今天深夜開始，東半部宜蘭、花蓮、基隆一帶雨勢漸強，明天清晨開始，北部也會有明顯降雨，明天白天過後，中部山區也會有降雨，明天上午到晚上就是颱風距離台灣最近，影響最劇烈的時間，宜花、北部恐有較大雨勢，中南部山區也可能降下大雨。

(中時)