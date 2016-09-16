喇舌FBI帥哥影片流出 小模痛哭「被陷害」

得知喇舌影片外流，小模陳薇薇崩潰痛哭。(取自鄧佳華臉書)

小模事後向T妹訴苦，稱是被陷害。(取自T妹臉書)

網路名人「FBI帥哥」鄧佳華，昨晚突然在臉書上傳2段與小模陳薇薇激情喇舌影片，吸引上百萬人搶看，事後小模得知影片在網路瘋傳，感到相當錯愕，忍不住崩潰大哭，因為「對方並沒有告知要上傳FB」。

鄧佳華昨晚上傳2段與小模激情喇舌的影片，在網路掀起轟動，只見影片中小模動作大膽，整個人黏在鄧佳華身上不說，兩人還鹹濕喇舌，手也不斷在鄧佳華的身體游移，令曾與小模有一面之緣的網路正妹T妹也不禁問「有這麼飢渴嗎？」

但其實小模得知影片瘋傳，十分難過，甚至打電話給T妹訴苦，表示當下喝了點酒，以為只是一般影片留念用的，對方也沒有告知要上傳FB。T妹更透露，小模目前狀況很糟，整個人崩潰大哭，覺得很丟臉...。

(中時電子報)