玻利維亞授予兩家大陸企業水電站項目

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玻利維亞政府宣布，已授權兩家中國企業在該國東部建設一個水電站項目，初期的10億美元融資將來自中國進出口銀行。

玻利維亞政府將Rositas水電站項目的設計、建設、裝配和其他任務授予中國長江三峽集團公司和中國水利電力對外公司。該項目計畫從2024年起發電500至600MW（兆瓦）。

(工商)