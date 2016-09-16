台東土石流 黃健庭勘災
強颱莫蘭蒂連日來的強風豪雨，造成台東縣大武鄉大竹村愛國埔本部落上方土石崩坍流入民宅庭院及道路，台東縣長黃健庭今天前往勘災，並感謝國軍協助土石清理，並了解安置情形。
黃健庭上午前往大武鄉大竹村愛國埔本部落暸解國軍協助清理土石與居民安置的最新狀況，並聽取水保局台東分局人員及村民們發生狀況與後續處理計畫。
黃健庭感謝國軍弟兄協助愛國埔本部落居民預防性撤離作業及土石清理，他表示，自莫拉克風災後，縣府及相關單位長態性監控愛國埔本部落上方山壁土石的沈積導流。不過，這次莫蘭蒂颱風帶來的強風豪雨使導流設施填滿，除了鄉公所的合約廠商，縣府也特別調度國軍弟兄協助清理。
面對馬勒卡颱風逼近，黃健庭也擔心大雨，造成部落後方還有1萬多方的土石再度坍塌下來。他也提醒住在靠近山區的聚落村莊多加注意，有任何警戒訊息發佈，一定要配合預防性撤離。
另外，黃健庭也指出，目前已全村進行撤離的紅葉村，由於土石淤積量大尚難清除，紅葉國小校門前方土石流甚至高及膝蓋，下週起學生必須遷移至延平鄉圖書館上課。原本在桃源國小安置的村民，經協調後也將移往武陵村法務部台東戒治所，已請國軍及鄉公所協助災民返回家中取出隨身物品。1050916
(中央社)
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