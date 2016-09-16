颱風來襲 北市開放疏散門周邊停車
因應馬勒卡颱風襲台，台北市今天下午3時起開放疏散門周邊區域8公尺以上道路紅黃線停車，同時暫停該區域路邊停車收費，開放停車範圍包含松山、中山、士林、萬華、大同區。
台北市交通局表示，松山區包含濱江街、撫遠街、塔悠路、三民路以東、民權東路以南、健康路以北區域；中山區包含基湖路，堤頂路至樂群一路。
士林區有中正路以北區域範圍、承德路4段、5段以西區域範圍；萬華區則是康定路以西、萬大路以西、西藏路以南、中華路2段以西區域範圍。大同區包含涼州街以南、市民大道以北、延平北路以西、環河北路以東區域範圍。
交通局呼籲，民眾在開放紅黃線停車區域停車，應順向靠邊停放，道路應維持車輛雙向會車功能，禁止併排停車，以提供搶救災車輛通行，確保公共安全維護，計程車招呼站維持原規定使用，專用停車格位仍依規定停車，時段性管制停車格禁止臨時停車時段開放停車。
相關開放路段可上交通局網站查詢。1050916
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。