颱風來襲 北市開放疏散門周邊停車

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因應馬勒卡颱風襲台，台北市今天下午3時起開放疏散門周邊區域8公尺以上道路紅黃線停車，同時暫停該區域路邊停車收費，開放停車範圍包含松山、中山、士林、萬華、大同區。

台北市交通局表示，松山區包含濱江街、撫遠街、塔悠路、三民路以東、民權東路以南、健康路以北區域；中山區包含基湖路，堤頂路至樂群一路。

士林區有中正路以北區域範圍、承德路4段、5段以西區域範圍；萬華區則是康定路以西、萬大路以西、西藏路以南、中華路2段以西區域範圍。大同區包含涼州街以南、市民大道以北、延平北路以西、環河北路以東區域範圍。

交通局呼籲，民眾在開放紅黃線停車區域停車，應順向靠邊停放，道路應維持車輛雙向會車功能，禁止併排停車，以提供搶救災車輛通行，確保公共安全維護，計程車招呼站維持原規定使用，專用停車格位仍依規定停車，時段性管制停車格禁止臨時停車時段開放停車。

相關開放路段可上交通局網站查詢。1050916

(中央社)