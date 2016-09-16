颱風馬勒卡 新北籲儲水備用

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新北市政府水利局表示，為因應馬勒卡颱風可能夾帶大量雨水造成水庫原水濁度升高，籲請民眾及早儲水備用。

市府指出，颱風帶來大量雨水可能造成水庫原水濁度升高，進而影響各淨水場淨水處理效能導致停水。

市府表示，水利局已規劃臨時供水機制，一旦發生停水情況，將依照限水地區開設臨時供水站，並公告周知以利民眾取水。1050916

(中央社)