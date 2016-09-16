自學煮咖啡築夢 議員媽媽服務處飄香

29歲陳家文夢想開間簡餐店，他自學煮咖啡、拉花技巧，更在媽媽市議員翁美春的服務處提供咖啡給前來陳情的民眾，特殊的「奉咖啡」文化，意外讓服務處人氣越來越旺。

陳家文自小就夢想要開一間簡餐店，他在就讀弘光科大食品營養系時，就已陸續取得丙級烘焙、中餐的證照，逐步地往自己的夢想前進，畢業後，他擔任媽媽台中市議員翁美春的助理，協助處理選民的服務案件。

雖擔任議員助理但陳家文從未放棄開簡餐店的夢想，他發現服務處每月茶葉支出費用驚人，建議媽媽可在服務處增加咖啡的飲料選擇，自己還可練習煮咖啡，一舉兩得。

本身不喝咖啡的翁美春起初並不贊同兒子的提議，陳家文天天煮咖啡給媽媽喝，未料，翁美春竟一喝成主顧，不但掏錢和兒子合資購買咖啡機，現在每天都得喝上一杯咖啡，才算開始美好的一天。

陳家文跟朋友購買咖啡豆，然後自己學習咖啡的拉花技巧，他說，光是學習拉花技巧，就花了4個多月的時間，有時一天要練習拉上40杯，打奶泡就用了快100多罐的鮮奶，才學成拉花技巧。

翁美春服務處提供咖啡的消息，逐漸在鄉里間傳開，吸引許多民眾來此喝咖啡，頂街里長吳令儀習慣一早到服務處找議員討論服務案件，陳家文奉上咖啡，她舉杯啜飲稱讚，「喝起來香醇，還帶點微酸口感，相當順口好喝」。

陳家文指出，服務處的奉茶區，本來每3個月要購買一次茶葉，自從設立奉咖啡區後，現在距離上次購買茶葉已經過了半年之久，茶葉都還有剩；許多不喝咖啡的民眾，現在到服務處陳情時，也習慣要喝上一杯咖啡。

陳情的李先生表示，以前到議員服務處都是喝茶，沒想到現在還有提供咖啡，除了現煮咖啡外，還有拿鐵、卡布奇諾可以選擇。服務處內滿室咖啡香，顛覆以往對議員服務處滿滿茶香的刻板印象。

「和大家一起分享啦」，翁美春表示，別人奉茶，她奉咖啡，民眾到服務處陳情時，不只能喝茶，還有現煮咖啡可以選擇，自從提供咖啡後，服務處人潮每天都是「滿滿滿」。1050916

(中央社)