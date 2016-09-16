警找回包包　男童感謝警察姐姐與叔叔

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鍾怡華幫助男童找回包包。（楊明峰翻攝）

馬姓女警主動發現男童焦急尋覓包包，主動上前協助。（楊明峰翻攝）

1名陳姓男童16日參訪桃園地景藝術節時，將背包忘在用餐的店家，男童焦急要趕回去尋覓時，正好遇到楊梅警分局機動派出所女警馬汶琪，馬警獲悉考量男童體力與路途遙遠，呼叫巡佐鍾怡華協助尋找，更順利在10分鐘將背包送回男童手上，讓男童露出笑容，頻頻說再說：「謝謝警察叔叔與警察姐姐」！

(中時)