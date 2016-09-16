山老鼠非法撿滯留木 衝撞警車變強盜罪

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警方查扣的贓木和車輛。（沈揮勝翻攝）

莫蘭蒂颱風造成南投縣濁水溪暴漲，山區國有珍貴林木沖出下游，31歲鄭男、25歲蔡男見有利可圖，15日下午在水里苗圃附近非法竊取滯留木，保七六大員警發現盤查，遭對方開車衝撞逃脫，但仍在兩個鐘頭後將他們逮捕到案；兩嫌原本涉犯竊盜罪，改以強盜罪移送。

警方表示，山老鼠常於颱風過後，冒險涉溪檢拾滯留木。保安警察第七總隊第六大隊與南投林區管理處基於山林保護，主動出擊。昨天下午在巒大事業區，台16線省道20.5K濁水溪河段沿岸，發現有山老鼠竊拾滯留木。

警方在嫌犯衝撞脫逃後，調閱過濾監視器查出涉案車輛，2小時後將鄭姓主嫌查獲到案，並通知蔡嫌到案說明。總共查扣2嫌非法竊取之國有珍貴一級林木扁柏等共12塊、犯案工具鋼製纜繩兩條及木棍1支、螺絲起子1支、板手1支等物。

鄭嫌坦承非法竊取國有珍貴滯留木及遇警攔查衝撞警車逃逸等事實，全案依違反森林法、刑法加重竊盜、妨害公務及強盜等罪嫌將2人移送南投地檢署偵辦。

(中時)