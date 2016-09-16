我家毀了 紅葉30餘戶民宅遭埋
打開我國棒球大門的台東紅葉村，因土石坍塌，土石流衝入村落，30、40戶民宅遭半埋、全埋，布農族婦女落淚說「過了一夜，我家毀了」。
莫蘭蒂颱風橫掃，原以為挺過了，沒想到颱風尾帶來大雨，台東縣延平鄉紅葉村後山，從昨天上午開始坍方，今天凌晨土石流衝入村落，「家，就像蓋在河床上」。
進入紅葉部落，路邊是紅葉小將揮棒的大幅壁畫。45年前紅葉少棒擊敗來訪的日本和歌隊，讓台灣棒球登上國際舞台；曾經向楓紅一樣耀眼的部落，如今在土石流堆裡。
土石從2鄰道路的山頭滾滾而下，第一戶人家，只剩屋頂露出土石，簡姓婦女和女兒原本想入屋內搶一些還可用的家當，但大門埋在土石裡，不得其門而入，女兒不停落淚，婦女說「怎麼過了一夜，我家毀了」。
一對年輕兄妹也想要回家，道路變成「河床」，兩人邊走邊唱「我家門前有小河，後面有山坡」，相當寫實的場景，沒想到兩人還沒進庭院，就看小貨車和自小客車埋在土石裡，兩人呆望了10幾分鐘。
2鄰底，最早遇土石流的是鄉公所秘書胡武仁的家，胡武仁說，昨天清晨4時許他駐守在鄉公所，忽然接到妻子的電話，「土石滾下來了」，他看到村落後方的山頭大坍方，於是趕緊撤離村民，「還好，撤離的快，沒人受傷」。
土石流衝到紅葉少棒館旁的馬路，被圍牆擋住，沒有流到館內；一個冰箱橫躺在路面上，裡面的食物散落在地面，屋主好不容易找到還可食用的肉。
今天早上雨勢已停，撤離的村民回家，希望能搶救家當，「搶多少算多少」，有人回到家，只能落淚空手離開，土石流初估有30、40戶民宅被全埋或半埋，所幸無人受傷。1050916
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。