孔劉提議拍屍速列車續集 馬東石當家

南韓電影「屍速列車」大獲好評，主要演員孔劉接受美媒訪問時，透露自己曾向導演延尚昊提出拍攝續集的想法。

孔劉14日接受美國媒體IndieWire訪問，提到主要演員之一的馬東石，在劇中捨身救人變成了殭屍，他透露，自己曾向延尚昊導演提議拍攝續集，認為能以馬東石的角色做為劇情發展的中心人物。

不過，韓媒「日刊體育」報導，若續集順利開拍，孔劉恐怕也很難再出現劇中。孔劉說，他原本認為自己飾演的碩宇應該是在某處以殭屍的身分活著，但延尚昊導演卻提醒他，「碩宇因為摔斷脖子死了。」

「屍速列車」的前傳動畫「起源：首爾車站」8月也在韓國推出，描述殭屍病毒在首爾迅速蔓延的過程，劇中女主角正是造成「屍速列車」陷入殭屍災難的關鍵人物。這部動畫10月21日將在台灣上映。1050916

(中央社)