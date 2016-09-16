搶iPhone 7 大洛杉磯有排隊沒熱潮
因時差關係，大洛杉磯的果粉晚間還在當地蘋果旗艦店門外，徹夜等候iPhone 7，不過因開放網購及首波發售地區包括中國大陸等因素影響，排隊人潮不如以往新機發行時熱絡。
根據KTLA電視台的報導，上回iPhone 6發售前入夜沒多久，洛杉磯郡巴沙迪納（Pasadena）市的蘋果旗艦店門外，排隊等候的人潮已綿延1哩。
而iPhone 7發售的前晚約9時許，記者實地走訪巴沙迪納蘋果旗艦店，排隊加占位的大概就20至30人上下，與先前的盛況有明顯差距。
來自中國大陸的果粉藍珂永說，這是他第2次排隊搶蘋果新機，記得首次來這兒人龍綿延到街角轉彎的地方，今晚人比較少主因是首波發售地區包括中國大陸，因此有排隊但沒熱潮。
藍珂永說，往常iPhone系列都有home鍵，iPhone 7取消了home鍵，變動挺大的，不過iPhone 7到手後不會留用要轉賣給朋友。
另外一名也是來自中國大陸的果粉Seven，是首次排隊等iPhone產品。他說，到這裡並非是因迫不及待要拿第1手的iPhone 7，而是打算開網路直播給他的朋友和網民看看，美國搶蘋果新機的盛況。
不過有排隊沒熱潮，Seven的網路直播，索性特寫背吉他彈唱老鷹合唱團名曲Hotel California的街頭藝人。
Seven說，朋友手機壞了想想既然iPhone 7開放網購，即使要等幾天貨才到手，也圖個方便省得蜷曲在路邊徹夜餐風露宿，並說近年來中國大陸品牌的手機越賣越好，很多人已經不再緊追iPhone不捨。
不過「像我是從iPhone 3G開始，看著它一直變遷，即使它有一天做得不怎麼樣了，大家還是會買，因為這是一種感覺和情懷」，Seven攤開新買還沒拆封的毛毯說，「時序入秋洛杉磯入夜氣溫驟降，等iPhone 7還是得保重身體，免得著涼。」1050916
(中央社)
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