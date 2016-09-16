林全：雙北要確定員山子分洪運作正常

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行政院長林全（右）16日前往中央災害應變中心了解馬勒卡颱風防災整備狀況，一旁的內政部長葉俊榮（左）低聲向林全報告相關事宜。（姚志平攝）

莫蘭蒂颱風剛走，馬勒卡颱風又來，行政院長林全今天（16日）下午赴中央災害應變中心聽取簡報，了解莫蘭蒂風災災情、搶救進度及馬勒卡颱風防災整備工作，並要求尚未復電、復水部分要全力盡快修復，讓人力能投入馬勒卡颱風防災工作，另北市與新北市要特別留意，員山子分洪是否能正常運作，否則雙北若發生淹水災情，情況可能會相當嚴重。

林全表示，依馬勒卡颱風目前動向來看，應是從東北部擦身而過，但暴風圈仍涵蓋許多縣市，其中以花蓮、宜蘭首當其衝，花蓮容易有土石流、道路坍方中斷等問題，而宜蘭則因地勢較低窪，要嚴防積淹水。

林全強調，也將籠罩在馬勒卡暴風半徑範圍的北市、新北市和桃園，必須確認防災整備工作是否完善，尤其攸關大台北民眾的員山子分洪道能否發揮功能，是雙北地區能否減輕積淹水災情的重大關鍵。

林全也指示交通部、環保署等單位，西子灣擱淺漁船及漏油狀況要立即處理，不要讓油汙範圍擴大影響生態及漁民生計。

(中時)