馬三撞破店家牆壁 駕駛稱暈眩願賠償

我要評比

肥料店鐵捲門被撞壞（周麗蘭翻攝）

半面牆被撞爛（周麗蘭翻攝）

土庫鎮三義路的一家肥料店主今天清晨起床赫然發現，鐵捲門凹了、牆壁破了，但不知元凶是何物，向土庫分駐所報案調閱監視器，看到一輛白色馬自達肇事，但沒有拍到車牌。

經營裕生號有機肥料店的黃姓店主今天清晨四點半從住家走到店面發現，一面磚牆被撞碎，門框搖搖欲墜，鐵捲門被撞爛垂下搖晃，現場還留有車燈碎片。

黃姓店主早上六點像土庫分駐所報案，警方訪查附近民宅得知，昨晚中秋夜附近有人烤肉到今天凌晨一點二十六分，聽到很大撞擊聲。

土庫分駐所調閱路口監視器，發現一輛白色馬自達三肇事，但錄影帶沒拍到車號。虎尾分局呼籲肇事者出面投案，並將調閱沿途監視器追查肇事者，給受害人交代。

二十五歲的吳姓駕駛下午出面說明，他表示當時「暈眩」不慎撞到，願意賠償肥料店損失。

(中時)