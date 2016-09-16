颱風來襲 基隆防災中心晚間一級開設
颱風馬勒卡逐漸接近，基隆市災害應變中心預計晚間8時提升為一級開設，由副市長林永發坐鎮指揮，掌握災情並立即處理。
中央氣象局指出，馬勒卡暴風圈正逐漸進入巴士海峽及台灣東南部海面，對宜蘭、花蓮、台東及大台北地區將構成威脅，預計颱風強度仍有稍增強，且暴風圈有擴大的趨勢，宜蘭、花蓮、台東（含蘭嶼、綠島）台北、新北及基隆應嚴加戒備。
市府工務處為防範馬勒卡可能帶來的雨勢，今天下午4時將在中山一路、復興路預佈大型抽水機，市府大門口、碇內抽水站2處，也會先把抽水機運上卡車待命，以因應突發狀況。
工務處表示，路燈搶修組及行道樹搶災組也已派員待命，颱風期間將每3小時派員巡察各地行道路樹，如遇倒塌會立即處理，保障民眾安全，另也請廠商備妥機具，一旦災害發生時，可立即出動救災。
市府提醒民眾，今天潮汐滿潮預計在晚間9時44分，明天則為上午9時19分及晚間10時11分，提醒低窪地區民眾應嚴加戒備。1050916
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。