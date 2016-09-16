颱風來襲 基隆防災中心晚間一級開設

颱風馬勒卡逐漸接近，基隆市災害應變中心預計晚間8時提升為一級開設，由副市長林永發坐鎮指揮，掌握災情並立即處理。

中央氣象局指出，馬勒卡暴風圈正逐漸進入巴士海峽及台灣東南部海面，對宜蘭、花蓮、台東及大台北地區將構成威脅，預計颱風強度仍有稍增強，且暴風圈有擴大的趨勢，宜蘭、花蓮、台東（含蘭嶼、綠島）台北、新北及基隆應嚴加戒備。

市府工務處為防範馬勒卡可能帶來的雨勢，今天下午4時將在中山一路、復興路預佈大型抽水機，市府大門口、碇內抽水站2處，也會先把抽水機運上卡車待命，以因應突發狀況。

工務處表示，路燈搶修組及行道樹搶災組也已派員待命，颱風期間將每3小時派員巡察各地行道路樹，如遇倒塌會立即處理，保障民眾安全，另也請廠商備妥機具，一旦災害發生時，可立即出動救災。

市府提醒民眾，今天潮汐滿潮預計在晚間9時44分，明天則為上午9時19分及晚間10時11分，提醒低窪地區民眾應嚴加戒備。1050916

(中央社)