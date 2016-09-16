燕巢三寶農損慘 行情看漲果農欲哭無淚
強颱莫蘭蒂肆虐，高雄市燕巢三寶農損慘重，番石榴、棗子及西施柚落花又落果；果農表示，雖然市場行情看漲，但沒有收成可供上市，真是欲哭無淚。
番石榴、棗子及西施柚被稱為燕巢三寶，在強颱莫蘭蒂肆虐時，開花準備結果的番石榴和棗子，小果實和果花紛紛被吹落，而準備於中秋節過後即將採收的西施柚，也落果嚴重。
種植西施柚的農民表示，中秋節過後即將可採收，現在被颱風一吹「去了了」；品質頂級的西施柚每公斤在市場行情可賣到新台幣500多元，損失難以估算。
他說，被颱風吹損的西施柚很多還結在柚樹上，但過幾天經太陽一出日曬，落果會更嚴重。
燕巢「芭樂」和棗子聞名，目前正值開花準備結果期，經強颱莫蘭蒂肆虐，小果實和果花紛紛被吹落，綠油油的蜜棗棗子樹葉也折枝反白。
種植番石榴的農民表示，番石榴的小果實和果花被吹落，這一季無法收成了，每分地約可收益20萬元泡湯。雖然目前番石榴市場行情每公斤可達70多元，但沒有收成可供貨有什麼用。
高雄市政府農業局初步統計，莫蘭蒂颱風造成高雄農作物毀損嚴重，其中芭樂、棗子主要生產區嚴重落果、折枝；全市農產損失金額4億5000多萬元，其中芭樂損失就破2億元，蜜棗也正值開花結果期，損失超過9000萬元。1050916
(中央社)
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