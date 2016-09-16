男撿漂流木逃逸撞警車 2小時落網

2名男子昨天到南投縣濁水溪河床撿漂流木，見保七員警出現，2度駕車衝撞逃逸，警方事後迅速逮2人、查獲12塊遭竊林木。

颱風過後，河川常有漂流木出現。保安警察第七總隊第六大隊、林務局南投林區管理處在颱風莫蘭蒂過境後，昨天下午前往林管處的巒大事業區濁水溪沿岸巡邏，在省道台16線20.5公里處附近濁水溪河床，發現有民眾撿拾漂流木。

保七總隊第六大隊今天表示，31歲鄭姓男子、25歲蔡姓男子利用自備鋼製纜繩，非法竊取滯留木，鄭男、蔡男見警方出現，先駕車衝撞警方偵防車，再倒車到溪床丟棄已撿拾放置車內的滯留木，離去時再度衝撞警車，警方緊追，但2人仍逃逸。

保七第六大隊表示，透過調閱沿路監視器，查出涉案車輛車籍地址，案發後2個小時到水里鄉民和村查緝鄭姓犯嫌到案，再經2個小時，通知蔡嫌到案說明，並帶2人回現場指認丟棄地點及林木，2人都坦承，另在做案車輛內查扣1塊來不及丟棄的滯留木。

保七第六大隊副大隊長張竣翔說，2名犯嫌2度駕車衝撞偵防車，行徑非常惡劣、少見；本案查獲12塊非法竊取的國有珍貴一級林木扁柏、犯案鋼製纜繩等證物，犯嫌坦承竊取國有珍貴滯留木、衝撞警車逃逸，訊後依涉犯森林法、刑法加重竊盜、妨害公務、準強盜罪嫌，移送南投地方法院檢察署偵辦。1050916

(中央社)