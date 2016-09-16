颱風來襲 竹科成立園區救災及復建應變中心
因應馬勒卡颱風可能帶來強風及豪雨，科技部新竹科學工業園區管理局今 (16)日下午2時正式成立「園區救災及復建應變中心」，園區廠商可在設立期間通報災情通報或請求支援。
新竹科學工業園區管理局擔心園區可能因颱風來襲會發生狀況，例如重要電力、供水設施及園區周邊地區及標準廠房的積水、道路塌陷、路樹傾倒、住宅區排水系統的堵塞等，副局長張金豐已請各任務編組對防颱各項工作確實做好準備，並明確指示營建組、建管組、工商組、消防隊、清潔隊、保警中隊主管要求屬任務班隊全面待命戒備，迅速掌握災情並妥善處理。
(工商)
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