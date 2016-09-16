林全金門勘災 稱危機是轉機
莫蘭蒂颱風重創金門，行政院長林全今（16）日跨海勘災時強調，危機就是轉機，可藉這次風災帶來的破壞，就以「綠化」做為環境特色的金門，在林相方面做更長遠的規畫和建設。
林全表示，當遭遇重大災難時，政府是人民最重要的安定力量，任何救助與補助均需從寬、從速和從簡處理，他在莫蘭蒂中心通過金門時，即與陳福海縣長取得聯繫，密切掌握災情狀況，希望在中央與地方攜手合作下，儘速完成復原工作。
金門縣府統計，莫蘭蒂摧殘金門3小時，留下自1999年丹恩颱風襲境以來最嚴重的災情，讓有「海上公園」美譽的金門一夕變色，其中僅林區風倒木、行道樹和綠籬損失近500萬株，損害金額為新台幣18億3462萬元，復育經費高達23億5000萬元。
由於強風颳倒林木壓到電線，造成全島大停電和停水，台電連2天搶修受損情況不一，占全島總數約3分之2的25條饋線，正陸續完成復電作業中。
林全實地勘查指出，民生需要優先解決，目前已從台灣調派支援人力和機具，優先搶通幹道交通和恢復水、電供應。但他也關心因金門高架作業車較少，從台灣運來又緩不濟急，在執行上會有一些困難。
另針對災損救助作業，林全也表示，行政院有天然災害救助辦法，在縣市政府評估勘定後，馬上可以執行相關的現金和低率貸款救助；至於房屋半毀和全毀部分，金門也可以比照上次台東尼伯特風災，依相關辦法給予受災戶適當補助。
莫蘭蒂颱風在金門水頭「小三通」浮動碼頭和廈門五通碼頭都造成災損，林全也表示，希望可以盡快復原，但必須確定雙方都沒有問題，才可以恢復正常往來。
這回強颱也帶給沙美老街嚴重災情，街頭數間老屋遭50公尺外飛來的鐵皮砸中，還好住戶在颱風前先避居親友家，才幸免遭到波及；另老街內也有8、9間房子遭強風颳壞，其中1人受傷後送，住戶們在災後仍心有餘悸。
金城南門天后宮石牌坊也不堪強風崩倒，石塊和石獅散落一地，林全專程前往了解，並慰問正在協助清理的官兵，叮囑大家一定要注意安全。
林全強調，危機就是轉機，金門過去的「綠化」是很大的環境特色，藉由這次風災所造成的破壞，希望在農委會林務局的協助下，在植栽選擇和林相方面，有更長遠的規畫和建設，做得比以前更好。
連日來，金防部每天派遣1500名兵力支援救災和復原工作，至今累計出動兵力2669員，車輛7類177輛，甲車1類10輛，舟艇2艘，工程機具6類81部，共清理79公里道路，垃圾樹枝清運5噸，水溝31.5公里。
金防部指揮官郝以知中將表示，在排除風倒林木造成的交通障礙後，未來還要持續協助縣府恢復市容。
(中時)
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