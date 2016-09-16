新北市垃圾今正常清運 明上午停收
依據中央氣象局最新颱風測報顯示，馬勒卡暴風圈預估於16日下午接觸台灣陸地，新北市宣布，16日維持正常垃圾收運，17日上午為顧及市民及清潔隊員安全，暫停收運，下午過後將視天候狀況恢復或調整收運時間。
環保局強調，因應颱風季節，4月起即持續加強易積淹水地區巡視及清溝工作，各區清潔隊完成防汛期相關的防災資源整備工作，每逢風災侵台，近6千位清潔隊員必定會全員出動，從「防災」、「搶災」到「災後復原」，全力以赴完成各項環境維護工作。
針對馬勒卡颱風襲台，環保局已於轄內易積淹水地區側溝再次加強檢視及清淤，同時亦已備妥資收車、垃圾車、清溝車、灑水車、鏟裝車及抓斗車等共2064輛災後復原機具車輛，此外民間資源挖土機、大型卡車、清溝車及抓斗車等計135部也備妥隨時投入防救災工作。
環保局提醒民眾，自主巡查居家周遭水溝蓋和洩水孔，如果有雜物阻塞，應儘速清除，另針對空地空屋等私領域部分，盡速前往清理維護，避免風雨期間豐沛雨量造成淹水，及因垃圾堆積造成病媒蚊孳生，影響環境衛生。
有關垃圾車各清運路線即時動態，歡迎民眾上「新北樂圾車」網站查詢，只要輸入地址就可以輕鬆掌握垃圾車位置 。
(中時)
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