買教材 湖北2新生被騙半個月生活費
湖北第二師範學院兩名新生在校園內被騙買教材，兩人各損失400元人民幣。其學長、學姐了解情況後，到校園內埋伏，循線找到女騙子，索回款項。
新華網報導，16級兩名新生李明和張強再開學報到的第一天就各被騙了半個月的生活費。李明說，當時，與張強在宿舍休息，一名年輕女性自稱學校老師，以學校名義要求購買價值400元的英語四級資料。兩人見其佩戴有工作證，就掏錢購買，該女子開具了兩張發票。
5分鐘過後，兩人覺得不對勁，撥打發票上的電話，發現號碼註冊地是北京。對於具體辦公位址在哪裡、何時送資料到學校，對方支支吾吾，兩人意識到被騙，趕緊向學長、學姐求助。
15級的張亮和汪蘭飛瞭解情況後，將該事發布在學友群內，並與兩名當事人一起在校園的寸草園六、七棟進行排查。搜尋未果後，4人到寸草園一、二棟埋伏。1小時後，在宿舍樓下發現該女子，成功追回被騙款項，女子倉皇離開。
(旺報)
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