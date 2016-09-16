《屍速列車》爆紅 醫生這樣看病毒

電影《屍速列車》爆紅，全台創下近3億元的票房成績，也讓不少觀影民眾紛紛在網路上討論，這世界上是否也類似劇中的喪屍病毒，隨時爆發感染人類。專家指出，劇中感染者所呈現症狀都是多項疾病的綜合體，像是狂犬病、蛇毒中毒等，娛樂效果一流，但現實社會並未出現類似這樣的病毒，民眾別過度自己嚇自己。

《屍速列車》劇情內容為一位單親父親要帶女兒搭 KTX 高鐵從首爾前往釜山，找已離婚的前妻，而在列車啟動前一名感染喪屍病毒的病患上車，之後在列車上發病攻擊乘客，使得整列車被喪屍佔據，列車上的倖存者要如何存活，成為觀影重點。

電影中，感染者具有攻擊性，同時對於光、聲音、水、風等外界刺激的反應變得激烈，臉部會出現扭曲表情並煩躁不安，並會咬傷他人。

疾管署防疫醫師林詠青指出，患者使用啃咬方式傳染病毒，類似狂犬病，傳染途徑主要是其唾液中含有病毒，經由抓、咬的傷口進入人體，而感染者被啃咬後，出現精神錯亂、抽搐、咽喉部肌肉痙攣等症狀，更是狂犬病的具體症狀。

而正常人被感染者啃咬後，受傷部位出現傷口灼痛、局部腫脹、淤斑、紫斑、漿液血由傷口滲出等症狀，則是標準遭毒蛇咬傷的症狀，

林詠青表示，不過電影中正常人被感染的速度太快，依照電影內容，快則5秒就變成喪屍，最慢也5分鐘就喪失意識，現實生活中，感染最快的病毒就是流感，也要一天才會對人體造成危害。

而即便是蛇毒中毒也至少要好幾個小時才有可能死亡，因此，電影內容大多因劇情需要改編，民眾可不必過度擔憂。

疾管署表示，民眾倘若被患有狂犬病的動物咬傷，各醫院都有疫苗可以治療，至於蛇毒則有蛇毒血清，民眾不用擔心。

(中時)