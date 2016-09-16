才露平坦小腹 隋棠第2胎竟5個月了

隋棠7月出席活動，懷孕3月小腹平坦。(本報系資料照、取自隋棠臉書)

名模隋棠與老公Tony結婚1年多，育有一子Max，今(16日)又在臉書宣布好消息，透露Max要當哥哥了，再懷二寶女娃，取名叫Lucy。但最令人意外的，就是隋棠向平面媒體坦承，第二胎已5個月了。

隋棠婚後人氣不減，常以辣媽身分出席各大活動，其實她在宣布懷二胎的前一天，才公開現身過，卻沒人發現她已懷胎5月。最令人訝異的，隋棠7月為保溫瓶活動宣傳時，還穿上中空裝，露出平坦小腹，推算一下，她當時已懷胎3月，對懷孕消息保密到家。

(中時電子報)