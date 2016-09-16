烤肉、聚餐亂吃 腸胃炎就醫多3成

中秋節亂亂吃，腸胃炎掛急診增3成！今年中秋連假長，民眾聚餐狂歡，若飲食不潔小心上吐下瀉，這幾天來各醫院急診都出現不少急性腸胃炎就醫的患者，其中不少是青壯年，醫師提醒，烤肉生熟食未分開、聚餐暴飲暴食，可能讓身體受不了。

中秋4天連假，許多民眾烤肉、煮火鍋，與親友聚餐，不過享受美食若不注意，包含食材不新鮮、未低溫保存或沒有徹底煮熟、生熟食沒有分開處理，都可能造成腹瀉等腸道傳染病。

台北醫學大學附設醫院急診醫學部主任高偉峰說，這幾天急診收治的急性腸胃炎患者，約比平日增加3到5成，多為20多歲的大學生，也有少部分中、老年人。其中一位89歲患者情況較嚴重，急性腸胃炎引發全身性的菌血症細菌感染，有發燒、發冷身體虛的情形。

新光醫院表示，這兩天上吐下瀉求診的患者，較連假前增約3到4成，其中青壯年比較多，除了飲食不潔腹瀉，也提醒民眾秋節的點心、零食非常多，應注意酌量攝取，有慢性病的人尤其要小心。

新光這幾天就收治好幾名血糖過高的糖尿病患，甚至有人血糖已經爆表，飆到一般血糖機都無法測量，並出現脫水、感染等症狀。

三總急診醫學部主任藍國徵則說，急性腸胃炎症狀像大多是吐、拉、腹痛，今年中秋節就診人數雖不及往年多，但每天也差不多有5、60人。

(中時)