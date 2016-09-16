澳洲神盾艦霍巴特試航 2017年服役
澳洲皇家海軍第一艘神盾驅逐艦HMAS霍巴特號(HMAS Hobart,DDGH-39)開始進行船舶性能試航(Builders Sea Trials)，這一階段將測試船舶的推進、操縱、輔助、控制與導航等船舶航行系統的完整功能。因此這時代的霍巴特號，還是由民間工程人員在操艦；要是一切順利，霍巴特號就會在2017年初執行次系統測試，包括先進的作戰、武裝、射控、干擾、反制、備用等作戰相關系統的操作，到時才算是撥入海軍使用。
海軍情報網(navyrecognition)報導，霍巴特級是澳洲皇家海軍取代現役阿德萊德級巡防艦(改裝自美國派里級)的下世代主力作戰艦，大量引進美國阿利伯克級所採用的電達與電子系統，包括SPY-1D相陣雷達、AN/SPQ-9B接收天線；不過艦體引進西班牙F100阿爾瓦羅·巴贊級，因此排水量為7000噸，小於伯克級的9000噸。目前澳洲海軍規畫建造3艘此型艦，另外兩艘已定名為布里本號（DDGH-41）與雪梨號（DDGH-42)。
霍巴特號配有MK41垂直發射器48具，主要防空武裝為SM-2標準二型飛彈，以及RIM-162先進海麻雀飛彈兩種；對艦武裝為魚叉飛彈8枚，也可能會引進戰斧飛彈。
目前中華民國海軍也有建造神盾驅逐艦的計畫，從公開的概念圖與相關資料可知，海軍規畫的神盾艦是7000噸等級規模，因此此型艦相當值得參考。
(中時電子報)
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