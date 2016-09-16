勞工休假怎麼請 看完這篇一次搞懂

我要評比

(中央社記者余曉涵台北16日電)勞工除了平時的例休之外，還有婚假、喪假等可以請，滿1年的勞工還有7天特休假。有關各個假別的相關規定，這篇一次告訴你。

特休假：

勞工在同一雇主或事業單位累計工作時間滿1年，未滿3年，每年享有7天特休假；滿3年未滿5年，有10天特休假；滿5年未滿10年，有14天特休假；工作年資大於10年，每1年多1天，最多以30天為限。

婚假：

勞工本人結婚可以請8天婚假，請婚假期間，雇主的工資必須照給。而婚假的時間點為登記結婚日前10天起，3個月內請畢。若經雇主同意，則是可以在1年內請畢。

喪假：

喪假分為3種，如果是父母、養父母、繼父母、配偶過世，勞工可請8日喪假；祖父母、子女、配偶的父母、配偶的養父母、繼父母過世，勞工可請6日喪假；曾祖父母、兄弟、姐妹、配偶的祖父母過世，勞工可請3日喪假。

上述喪假期間，雇主也必須要給予勞工工資。

事假：

若勞工因有事故必須親自處理可以請事假，但1年內合計不得超過14日。事假期間雇主可不給工資。

公假：

依法令規定應給予公假者，則可以請公假，期間工資雇主必須照給。

普通傷病假：

勞工生病時，也可以請病假，並分為3種狀況。1、未住院者：1年合計不得超過30日。2、住院者：2年內合計不得超過1年。3、未住院傷病假與住院(傷病假經醫師診斷，罹患癌症含原位癌，採門診方式治療或懷孕期間需安胎修養者，其治療或休養期間，併入住院傷病假計算)：2年內合計不得超過1年。

普通傷病假1年內未超過30日，工資折半發給，其領有勞工保險普通傷病給付未達工資半數者，由事業單位補足。

如果普通傷病假超過規定期限，且已經用事假或特休抵充後，仍未痊癒者可以申請1年的留職停薪。如果逾期仍未痊癒，雇主可依勞基法預告勞工終止契約，勞工如果符合退休條件，雇主則需發給退休金。

公傷病假：

勞工因職業災害而導致殘廢、傷害或疾病可以請公傷病假。雇主在勞工治療、休養期間，視實際需要給假，且按原領工資數額補償。

家庭照顧假：

勞工遇到家庭成員預防接種、發生嚴重疾病或其他重大事故，可以請家庭照顧假，全年以7日為限，請假日數併入事假計算，請假期間依事假規定，雇主可不發給工資。但家庭照顧假不適用配偶未就業者，但有正當理由就不在此限。

生理假：

女性勞工因生理期導致工作有困難，每個月可請1日生理假，其工資折半發給。且生理假不需提供證明、不影響全勤及考績。如全年請假日數未超過3日，則不併入病假計算，其餘日數則併入病假計算。

產檢假：

懷孕受僱者產前有檢查需求者，可以請共5日的產檢假，期間薪資照給，且勞工可依自身需求選擇以半日或小時為請假單位，但選定後及不能更改。

產假：

女性勞工分娩有8星期的產假；懷孕3個月以上流產，有4個星期的產假；懷孕2至3個月流產，有1個禮拜的產假，懷孕未滿2個月流產，則有5日產假。

工資部分，分娩或懷孕3個月以上流產者，工作年資超過6個月，其工資照給。工作年資未滿6個月則是減半發給。

懷孕未滿3個月流產者，工資部分則由勞資雙方契約或工作規則協議約定。

陪產假：

男性勞工的配偶如果分娩，可以請5日陪產假，期間工資照給。但請假期間需為配偶分娩當天即前後合計15天內，選擇5日請完。

育嬰假(育嬰留職停薪)：

只要勞工任職滿6個月，且撫育未滿3歲的子女，即可請育嬰假。請假日數至少6個月，最多2年。同時撫育子女2人以上，應合併計算，最長以最幼子女受撫育2年為限。

請育嬰假期間，勞工可以繼續參加勞健保(可延遲3年繳納)，事業單位不需負擔保費，不適用配偶未就業者，但有正當理由者則不在此限。

勞動部提醒，根據法令規定雇主不得因勞工請婚假、喪假、公傷病假及公假，扣發全勤獎金或給予其他不利的處分。

普通傷病假可以影響全勤獎金，但是個案情形如果為「加上全勤獎金才達到基本工資」，則扣掉半薪再扣掉全勤獎金，則是違法。

勞工請事假、婚假、喪假、普通傷病假，除延長假期在1個月以上者外，如遇例假、紀念日、勞動節日及其他由中央主管機關規定應放假之日，應不計入請假期內。1050916

(中央社)