海巡署：雷達妥善率平均達99.33%
媒體報導海巡岸際雷達核心設備出現半數故障等情形，海巡署今天表示，老舊雷達設備已陸續換裝，目前雷達妥善率平均達99.33%，可有效執行各項海巡任務。
根據監察院近期的調查報告指出，海巡署早年建置的岸際雷達系統設備老舊、人力不足，導致無法及時掌握海域目標動態，影響岸際查緝成效。
海巡署表示，自民國89年接收國防部20座雷達後，因應勤務需求，在90年至99年度新增了58座雷達，合計78座；至於雷達設備逐年老舊，也已於98年度起，陸續實施換裝，目前雷達妥善率平均達99.33%。另，海巡人力尚有不足部分，已報行政院檢討逐年增加員額。
對於監委調查報告提及岸際查獲走私漁產品數量由5成下降至2成，海巡署說明，這是因為近年走私犯罪型態改變，查緝作為隨之調整，因此在港口的查緝率逐年提升。1050916
(中央社)
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