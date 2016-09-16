沙卡洛夫人權獎　提名維族學者伊力哈木

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長期關注新疆少數民族議題的維族學者伊力哈木?土赫提遭中國大陸判處無期徒刑，並於近日獲得沙卡洛夫人權獎提名。世維會發言人迪里夏提表示，盼北京立即無條件釋放伊力哈木。

國際特赦組織台灣分會網站資料指出，伊力哈木?土赫提（Ilham Tohti）是維吾爾在線網站創辦者，於2014年1月15日從北京家中被帶走。

新疆烏魯木齊市公安局當時指控伊力哈木?土赫提涉嫌多項罪名，特別是利用維吾爾在線網站召募支持者從事「分裂活動」。國際特赦組織認為他是良心犯，僅因和平行使言論自由權而被拘押。

新歐洲（New Europe）網站15日指出，伊力哈木?土赫提獲得2016年沙卡洛夫人權獎提名，該獎項由歐洲議會於1988年所設立，去年得主是遭沙烏地阿拉伯囚禁的部落客巴達威（Raif Badawi）。

世界維吾爾代表大會發言人迪里夏提（Dilshat Reshit）透過越洋電話向中央社表示，希望能促使中國認真反省，立即無條件釋放伊力哈木‧土赫提，顯示中國對履行國際人權的承諾，以及重申致力於提高民族間相互了解，和緩解民族矛盾。

據英國廣播公司（BBC）中文網先前報導，中國大陸法院2014年以「分裂國家」罪名判處伊力哈木‧土赫提無期徒刑。迪里夏提說，中國對伊力哈木判處重刑，是對國際司法標準的褻瀆，體現中國在處理民族議題方面缺乏自信。1050916

(中央社)