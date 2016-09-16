馬勒卡颱風 新北17日上午停收垃圾

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新北市政府環境保護局表示，因應馬勒卡颱風，今天垃圾仍正常收運，但17日上午停收，下午將視天候狀況恢復收運。

環保局表示，依據中央氣象局最新颱風測報顯示，馬勒卡颱風暴風圈逐漸接近台灣陸地，為顧及市民及清潔隊員安全，17日上午暫停收運垃圾，下午過後將視天候狀況恢復或調整收運時間。

垃圾車各清運路線即時動態，民眾上「新北樂圾車」網站查詢http://crd-rubbish.epd.ntpc.gov.tw/，只要輸入地址就可以輕鬆掌握垃圾車位置。

環保局呼籲，停收期間請勿把家中垃圾拿到街上，以免造成環境髒亂及危害公共安全。

環保局表示，有關垃圾收運即時訊息，將透過市府災害應變中心、環保局網站、「新北樂圾車」垃圾清運資訊查詢網、新北i環保粉絲團、里長廣播及電視跑馬燈公告，民眾多加留意。

環保局表示，已就易積淹水地區側溝加強檢視及清淤，也提醒民眾自主巡查居家周遭水溝蓋和洩水孔並清除雜物阻塞，以及清理空地空屋，避免風雨造成淹水及因垃圾堆積孳生病媒蚊，影響環境衛生。1050916

(中央社)