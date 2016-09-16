隋棠懷孕5個月 兒子Max喜迎妹妹

藝人隋棠今天在臉書貼出1歲兒子Max四格照片圖文，寫「哥是很開心妳來啦妹妹」，宣布懷第2胎，並取名Lucy。經紀公司證實隋棠懷孕5個月。

隋棠與老公Tony結婚1年多，去年8月產下兒子Max，常在社群網站臉書（facebook）曬出兒子萌照。隋棠當媽媽後，重心放在家庭，產後復出多以廣告、代言活動為主。

今天下午隋棠貼出兒子四格照片，搭配圖文寫「唉，好煩噢」、「當然，哥是很開心妳來啦妹妹」、「但以後媽媽一叫寶貝」、「只剩1/3的機會是我了」，隋棠也說「嗨，Lucy」，並用愛心符號。

有粉絲留言問「寶貝是爸爸，哥哥跟妹妹三人是吧？因為只說嗨Lucy，應該是一個妹妹吧？」隋棠以大拇指比讚及愛心符號回應，引起粉絲們紛紛留言恭喜，還有人說「一定也是個小美女」。

隋棠經紀公司受訪證實隋棠已懷孕5個月，是女寶寶，目前工作安排一切照常，之後會視隋棠身體狀況再調整。1050916

(中央社)