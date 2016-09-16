馬勒卡來襲 兩廳院夏日爵士戶外派對取消

我要評比

受馬勒卡颱風影響，「2016 兩廳院夏日爵士戶外派對」這兩天搭台工作無法順利進行，為顧及觀眾及演出工作人員安全，國家兩廳院原訂9月16日與9月17日在兩廳院藝文廣場演出的「2016 兩廳院夏日爵士戶外派對」確定取消。

兩廳院除了爵士派對取消之外，國家音樂廳公共區域、購票與駐店服務及表演藝術圖書館等均照常服務。

(中時)