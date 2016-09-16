國艦國造 獵雷艦船殼近完工
由台灣造船公會主辦首屆「高雄國際海事船舶暨國防工業展」，今（16）日至18日於高雄展覽館舉辦，外界關心的獵雷艦進度，負責承造軍艦的慶富造船公司表示，獵雷艦的船殼已接近完工，專案進度超前。
慶富強調：「獵雷艦是國艦國造的第一案，船殼將脫模完成接近完工，即將達成建造獵雷艦最重要的第一個里程碑。」目前進度提前，整個計劃團隊都十分振奮！過去，國內船廠未有獵雷艦的建造經驗，要建造6艘獵雷艦，慶富選擇與義大利 Rodriquez Cantier Navali 集團、美國洛克希德馬丁公司與英國Thales集團共同執行此案，引進義大利原廠獵雷艦艦船設計及技術，並整合美國的戰鬥系統，首艘獵雷艦在義大利原廠建造，慶富造艦計劃團隊遠赴義大利吸取原廠技術，並將經驗帶回台灣建造其餘5艘獵雷艦。
●獵雷艦款項遲付款？慶富：海軍將撥款
有關媒體報導「海軍坑殺獵雷艦包商，慶富造船套牢數十億」的新聞內容，慶富發言人副董事長陳偉志表示，「國艦國造案正順利進行，我們預計月底可以達成第一個里程碑，而海軍也會立即撥款，所以國艦國造專案財務上沒有問題。」
另外，有關與海軍的合約內容細節，由於涉及軍事機密及條約，慶富不便詳細說明，陳偉志表示，慶富感謝海軍的支持，但也確實期待能有更多的協助，畢竟這是國家第一起國艦國造的重大軍事案，或因前無往例，亦無範本可參考，自政府、企業，乃至國外技術廠商，都有很多規則需要訂立甚或調整目前法令，過程中多有磨合，仍信海軍日後也會提供更多幫忙。當然也期待慶富的案例會成為日後更多相關案件的參考以及借鏡，大家都是為國家作事，盼能相忍為國。
(中時電子報)
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