作曲家沈錦堂辭世 享壽77歲
前輩作曲家，音樂教育家沈錦堂9月7日凌晨辭世，享壽77歲，告別式將於9月25日上午11時30分在臺北市立第二殯儀館「懷恩廳」舉行。沈錦堂曾與陳懋良、游昌發、馬水龍、溫隆信與賴德和等共組「向日葵樂會」，定期發表音樂作品，是台灣現代音樂重要推手。
沈錦堂1940年3月22日出生於新竹關西，1963年以非本科生之姿，考進國立藝專（今國立臺灣藝術大學）音樂科作曲組。師事陳懋良、史可培，正式接受嚴謹且紮實的音樂科班訓練。1968年國立藝專畢業後，任職於剛成立的臺北市立交響樂團，並與陳懋良、游昌發、馬水龍、溫隆信、賴德和共組「向日葵樂會」，定期發表音樂作品。
1970年轉赴國立台灣交響樂團前身台灣省立交響樂團，擔任演奏部主任與兼任打擊樂手。他不僅是「亞洲作曲家聯盟」的創始會員，並擔任理事一職，也在國際現代音樂協會中華民國總會、中華民國應用音樂推廣協會等組織擔任職務貢獻心力。沈錦堂創作包括1973年弦樂四重奏《秋思》為「雲門舞集」的創團舞碼之一，同年作品《漂流》榮獲教育廳愛國藝術歌曲創作獎第一名。
沈錦堂1979年赴奧地利維也納音樂學院留學，1981 年返國後兼任於東海大學、台南家專（今台南應用科技大學）、台北市立女師專（今台北市立教育大學），隔年正式專任於台藝大前身國立藝專。1991年暫卸教職，進入美國紐約市立大學布魯克林學院音樂研究所攻讀碩士返國。2005年自台藝大退休，持續執教於北藝大、北教大與道生神學院。
沈錦堂為人質樸謙和，一生熱衷音樂創作，淡泊名利，性格堅毅內斂，剛正不阿。從事教學數十年，充滿熱情卻不失嚴謹，傳承一身音樂涵養，他的辭世也讓後輩不捨。
(中時)
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