颱風馬勒卡逼近 林全視導中央應變中心
(中央社記者朱則瑋台北16日電)颱風馬勒卡逼近台灣，行政院長林全今天下午前往中央災害應變中心視導時說，颱風莫蘭蒂剛走，馬勒卡就來，現在還有多處地區水電未復原，大家須提高警覺，做好防颱準備。
颱風馬勒卡預估將對宜蘭等地區造成影響，中央災害應變中心今天早上成立，林全下午視導，聽取各單位防颱簡報。
中央氣象局表示，馬勒卡移動速度減慢，朝北北西方向前進，外圍環流逐漸接近台灣，龜山島等海域已出現長浪，雨量預計在明天早上最為明顯，包括北北基、宜蘭、花蓮等地都會受馬勒卡影響。
內政部則指出，颱風莫蘭蒂造成2死63傷，多處路樹倒塌、公路中斷，總計農損新台幣6億8000萬多元；學校災損2.41億元，光高雄就占1.4億元，希望趕在下週一上學時復原。
內政部表示，針對颱風馬勒卡威脅，已在宜蘭、花蓮等地派駐國軍進駐，並出動大型機具待命，如有淹水情形，可立即給與協助。
內政部長葉俊榮說，颱風莫蘭蒂復建重點，包括高雄漁船油污、水電搶修等，要盡快完成，至於馬勒卡部分，各單位應與地方政府做好緊密聯繫，掌握颱風確切動態，如果地方政府有任何需求，一定要給與最大協助。
林全指出，颱風莫蘭蒂對東部、高雄造成嚴重傷害，特別是用水用電問題，還未完全修復，緊接著馬勒卡將逼近，相關單位需多做些努力，全力面對挑戰；這次馬勒卡以花蓮、宜蘭首當其衝，而花蓮地區因莫蘭蒂已有災情，需提高警覺，做好萬全準備。
他表示，宜蘭地區根據以往經驗，颱風容易造成多處淹水，中央和地方應共同努力解決，至於新北市，一旦淹水，災情都很嚴重，雖然目前預估雨量不至於造成太大傷害，但颱風變化多，仍不可掉以輕心，最後也要感謝各單位同仁，在中秋節連假堅守崗位，也請第一線工作同仁注意自身安全。1050916
(中央社)
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