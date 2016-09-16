欠繳稅金 日對蘋果開罰1.18億美元

蘋果旗下影音平台iTunes被日本以欠稅開罰1.18億美元。（達志影像/Shutterstock）

蘋果（Apple Inc.）公司再次遇到補稅罰單！日本政府下令要蘋果公司補繳旗下影音平台iTunes去年在日本營利的稅金罰款，金額高達1.18億美元（約39億台幣），這是自上週在愛爾蘭被歐盟追繳稅金後，面臨的第二張高額罰單。

據路透社（The Reuters）報導，日本東京都稅務署（Tokyo Regional Taxation Bureau）今日向蘋果公司旗下影音平台iTunes提出，未按時繳納外籍公司預扣所得稅（withholding tax）的聲明，並開出一筆高達1.18億美元（約39億台幣）的稅金罰款。這是蘋果繼歐盟開鍘後不久，第2次收到「補稅」的催討命令，讓大型跨國集團在各國的逃稅疑雲再次浮上檯面。

上個月月底歐盟執委會（European Commission）經3年的稅務調查，裁定蘋果應補繳130億歐元（約台幣4600億元）稅金給愛爾蘭政府，此舉引起愛爾蘭國內正反意見的衝擊，多數民眾認為此筆稅金能協助政府執行更多公共計畫和政策，以解長期嚴苛的經濟撙節之苦，但是制定低稅率以吸引外資企業投資的政府卻認為這是愛爾蘭的主權管轄範圍，也怕影響美資企業進入的意願，反而是支持蘋果向歐洲法院（European Court of Justice）提出上訴。

蘋果公司今年遭遇多次國家公權力的挑戰，4月份iTunes服務因堅持客戶資料隱私，遭到中國政府的刁難和封鎖；8月份在愛爾蘭分公司又被歐盟追討高達130億歐元（約台幣4600億元）稅款，如今又將面對日本政府的罰款，甫上市iPhone7在全球大賣的好消息也無法掩蓋它所面臨的危機：各國政府對於大型跨國企業的稅務是更加嚴格且謹慎。

(中時電子報)