深圳快遞規模首度超越北京

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根據相關數據，今年以來深圳快遞規模已首次超越北京，進入全國前3，僅次於上海、廣州；快遞收入則保持全國第2，僅次上海。從業務結構來看，國際及港澳台地區快遞業務量增長最快，年增長7成以上。

據深圳市郵政管理局統計，7月全市規模以上快遞企業業務收入完成22.88億元人民幣(下同)，今年累計完成150.3億元，年增27.99％。 7月全市規模以上快遞企業業務量完成1.73億件，今年累計完成10.7億件，年增54.56％。

分析認為，跨境電商高速發展帶動深圳快遞業務量攀升。數據顯示，截至上半年，在深圳海關備案的跨境電商企業已達530家。

(工商)