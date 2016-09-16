「台灣巨砲」陳金鋒 國慶領唱國歌

Lamigo桃猿隊「台灣巨炮」陳金鋒今年國慶日將放下球棒，應邀擔任國歌領唱人。（本報資料照／范揚光攝）

今年的雙十國慶雖然不施放煙火。不過，內政部次長花敬群今天下午證實，即將引退的「台灣巨砲」陳金鋒將擔任國歌領唱人，陳金鋒是台灣的驕傲，也符合今年與人民站在一起，團結的概念。

身兼國慶籌備委員會秘書長的花敬群今天受訪指出，早已鎖定這個方向，很高興陳金鋒也在第一時間欣然同意，當初構想是想把台灣英雄、台灣之光，且棒球又是台灣國家，盼國慶時有值得稱頌的代表人物領唱國歌；相關細節將由立法院長蘇嘉全在10月初宣布。

(中時)