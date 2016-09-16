林智勝近期有點急 板凳出發沉澱心情
中信兄弟林智勝，今天暫時休息，未先發登板，林智勝說：「這幾周比賽下來手指有點腫，所以教練讓我休息一下，不過還是會在板凳待命。」
林智勝今年轉戰中信，幾乎都扛下陣中第4棒，不過近期陷入小低潮，20打數僅1支安打，林智勝表示，近期打擊上面都有點急，所以打不太出來，也剛好藉由離開先發，讓自己心情沉澱一下。
目前也已經連續8場比賽未開轟，全壘打支數停留在29發，落後給隊友蔣智賢，林智勝評析，自己一直想著要趕快達到30轟，讓心情輕鬆點，但反而有點操之過急，目前就是轉念一下，順其自然發揮。
(中時電子報)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。