林智勝近期有點急 板凳出發沉澱心情

中信兄弟今面對統一獅，陣中第4棒林智勝離開先發休兵，不過還是會在板凳待命。(中時資料照 范揚光攝)

中信兄弟林智勝，今天暫時休息，未先發登板，林智勝說：「這幾周比賽下來手指有點腫，所以教練讓我休息一下，不過還是會在板凳待命。」

林智勝今年轉戰中信，幾乎都扛下陣中第4棒，不過近期陷入小低潮，20打數僅1支安打，林智勝表示，近期打擊上面都有點急，所以打不太出來，也剛好藉由離開先發，讓自己心情沉澱一下。

目前也已經連續8場比賽未開轟，全壘打支數停留在29發，落後給隊友蔣智賢，林智勝評析，自己一直想著要趕快達到30轟，讓心情輕鬆點，但反而有點操之過急，目前就是轉念一下，順其自然發揮。

(中時電子報)