與世隔絕小琉球 交通船恢復行駛

小琉球鄉內唯一小學白沙國小體育館受損嚴重。（周綾昀攝）

小琉球鄉內唯一小學白沙國小體育館受損嚴重。（周綾昀攝）

縣長視察大福漁港。（周綾昀攝）

小琉球道路也被傾倒的樹枝阻斷。（周綾昀攝）

不少當地居民的親友與遊客擠入小琉球。（周綾昀攝）

莫蘭蒂後小琉球與外界聯繫第1天！屏東小琉球因颱風警報，自13日下午起所有交通船停駛，處與世隔絕狀態，歷經斷水斷電，今東琉線終於開船，不少遊客與親友紛紛排隊搭船，縣長潘孟安也前往視察，指示搶在今晚恢復水、電、通訊等民生需求。

小琉球幾近封島3天，昨日中午才解除海上警報，今交通船恢復行駛，但島上主要幹道被倒塌的路樹與電桿阻斷，除未供應水電外，連汽油都因沒電無法加，宛如被遺棄的孤島，目前軍方八軍團564旅已派員31人進駐清災。

「這裡都停水停電，你們回來幹嘛！」在小琉球88號碼頭迎接親友返鄉的居民，一見就著急地說，由於小琉球水電未通，很多地方也沒有訊號，連車子要加油都成問題，怎麼不待在資源較佳的本島。除了當地居民的親友，還有遊客也擠進小琉球。

琉球鄉公所指出，截至今日上午，已有3分之4的用戶恢復供電，停水戶數仍有千餘戶，鄉內唯一小學白沙國小，教室門窗玻璃破裂、地下室淹至1樓，體育館屋頂並遭強風吹掀，羽球場地全泡在水中。

潘孟安現場指示，要趕在假期結束前，恢復能讓學生安全學習空間，校舍毀損將由教育處彙整資料，爭取經費儘速整建，至於停電狀況，因東港、小琉球交通船行駛，大型機具及維修備料已抵達，盼趕在晚間全面正常供電。

小琉球漁會也統計，小琉球、漁福、天福、杉福及琉球新漁港，共有27艘漁筏筏體嚴重毀損且漁具儀器流失，24艘漁船船艙、船舷、船栓、遮陽棚嚴重毀損，而除了小琉球漁港外，其他4座漁港都有砂石、漂流木等淤積狀況，損失難以估計。

(中時)